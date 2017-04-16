بالفيديو .. باحثون أميركيون يطورون مادة جديدة يمكن أن تولد الكهرباء من الحرارة و الهواء

طوّر باحثون أميركيون مادة جديدة يمكن أن تولّد #الكهرباء من الحرارة والهواء البارد ، وبفضل هذا الاكتشاف الجديد، يمكن توليد طاقة كافية لتشغيل جهاز استشعار في الجسم حسب باحثين في #جامعة_يوتا، وذلك من خلال قطعة من المجوهرات وحرارة الجسم.

ويمكن أيضا شحن هاتف عبر وعاء طهي في ساعات قليلة فقط ، وتعمل المادة، وفق موقع “نيو أطلس”، من خلال عملية أطلق عليها اسم “تأثير الحرارة الكهربائية”، حيث يمكن للفرق في درجة الحرارة في المادة توليد تيار كهربائي.

وقال الباحثون إن إنتاج هذه المادة غير مكلف، كما أنها صديقة للبيئة بحسب ما ذكرت قناة الجزيرة ، وأوضح الفريق الباحث أن جمع عناصر الكالسيوم والكوبالت والتيربيوم يمكنه خلق مادة تولّد الكهرباء من خلال عملية “تأثير الحرارة الكهربائية”، والتي تستخدم الحرارة والهواء البارد.

ويمكن استخدام هذه التقنية في البلدان النامية التي تشهد شحا في الكهرباء، حسب الدراسة.

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