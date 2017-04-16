بعد طول انتظار .. الزرافة ” أبريل ” تضع مولودها ( فيديو )

بعد طول انتظار وضعت #الزرافة “أبريل” مولودها امس السبت، وسط فرحة مئات الآلاف في أنحاء العالم ممن كانوا يتابعون بثاً حياً لتطورات هذا الحدث عبر كاميرا مثبتة داخل الحظيرة بأحد حدائق حيوان نيويورك.

وقال مسؤولون في حديقة “أنيمال أدفينتشر بارك” الواقعة بغرب #نيويورك إنه كان من المقرر أن تضع “أبريل” مولودها خلال شهر يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط وإن فترة الحمل بلغت 16 شهرا على الأقل رغم أنها عادة ما تكون 15 شهرا.

وانتشر اهتمام الناس بالزرافة “أبريل” بعد أن وفرت الحديقة بثاً حياً من حظيرتها عبر موقع يوتيوب في فبراير/شباط.

ومنذ ذلك الوقت شاهد مئات الآلاف الزرافة “أبريل” البالغة من العمر 15 عاما” في حين شاهد عملية الولادة أثناء حدوثها أكثر من مليون شخص.

وأظهرت صفحة خاصة بالزرافة على يوتيوب، أثناء ذهابها إلى مختبر لدى بروز حوافر المولود استعدادا للولادة. وبعد ذلك ظهر المولود واقفاً بجوار أمه. وبلغ وزن المولود نحو 150 رطلاً (68 كيلوغراما) في حين بلغ طوله 1.83 سنتيمترا.

ولم يعلن مسؤولو الحديقة بعد عن نوع المولود وهم يخططون لتنظيم مسابقة لاختيار اسمه.

والزرافة مدرجة على القائمة الحمراء للفصائل المهددة بالانقراض التي أعلن عنها الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها في عام 2016. وتعيش الزرافة، وهي أطول الثدييات، عادة في مناطق السافانا الجافة جنوبي الصحراء الكبرى في إفريقيا. ( reuters )

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