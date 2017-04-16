تسريبات جديدة عن هاتف ” موتورولا ” المنتظر ( فيديو )

سربت عدد من المواقع الإلكترونية المهتمة بمجال #الهواتف_الذكية معلومات جديدة حول هاتف Moto Z2 Force، الذي سيطرح في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

ووفقا لموقع Slashleaks “من المتوقع أن يطرح هذا العام عدد من الهواتف الجديدة التي تحمل اسم Moto التجاري، وأهم تلك الهواتف سيكون Moto Z2 Force، الذي سيأتي بمواصفات مميزة وسعر منافس”.

وعن الجهاز الجديد ذكر أحد القائمين على الموقع بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم أن الشركة المصنعة لم تطرح أي معلومات رسمية عن الهاتف بعد، لكن التسربات الجديدة تشير إلى أن Moto Z2 Forc الجديد سيأتي بتصميم عصري مميز، وسيزود بكاميرا خلفية مزدوجة، قادرة على التقاط صور عالية الدقة، فضلا عن أنظمة ومكبرات الصوت التي ستكون من بين الأفضل لعام 2017.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف الجديد بماسح لبصمات الأصابع ذو استجابة سريعة، فضلا عن شاشة أموليد عالية الدقة.

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