تشافي : شعرت بعظمة ميسي منذ التدريب الأول

استحضر النجم السابق لنادي #برشلونة الإسباني، والحالي للسد القطري، #تشافي_هيرنانديز، الأيام الأولى للأرجنتيني #ليونيل_ميسي، في الفريق الأول لـ “البارسا”، مشيراً أنه شعر منذ المران الأول بقدراته الفنية الخارقة.

وقال تشافي في حوار لموقع “غول” العالمي :” لقد أخبروني أنه يوجد لاعباً أرجنتينياً خرافياً في النادي، لكنني لم أكن مهتماً كثيراً بذلك.لم أدرك ما كانوا يقولون عنه إلا بعد انضمامه للفريق، عرفت منذ مرانه الأول معنا أنه مختلف كثيراً ويحمل أشياء عظيمة”.

وأضاف النجم السابق لمنتخب اسبانيا بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “ميسي بالفعل لاعب غير عادي، فهو يبدع في مختلف الاختصاصات ويترك الكل منبهر القد استمتعت كثيراً بمزاملته، فنحن نتحدث عن أفضل لاعب في التاريخ”.

وكان تشافي، البالغ من العمر37 عاماً، قد تكون في مدرسة “لاماسيا” الكاتالونية، وذلك قبل أن يقضي مع الفريق الأول لبرشلونة 17 سنة كاملة، حافلة بالألقاب المحلية والقارية والعالمية.

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