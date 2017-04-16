حماة : ” جيش النصر ” يعلن تدمير برج الإشارة و التوجيه في مطار النظام العسكري و إخراجه عن الخدمة ” حالياً ” ( فيديو )

أعلن جيش النصر (الجيش الحر)، الأحد، عن إخراجه مطار حماة العسكري عن الخدمة، بعد استهدافه بصواريخ غراد.

وقال الجيش في تغريدات له عبر معرفه الرسمي في موقع تويتر، اطلع عليها عكس السير، إنه قام عبر لواء المدفعية والصواريخ باستهداف مطار حماة العسكري بالعشرات من صواريخ الغراد، رداً على قصف المناطق المحررة.

وأضاف الجيش أنه “بعد استهداف المطار بـ 40 صاروخ غراد، تم التأكد من نشوب حرائق كبيرة داخله وإصابة برج الإشارة والتوجيه إصابة مباشرة وخروج المطار عن الخدمة حالياً”.

وأكد أيضاً أن القصف نتج عنه تدمير طائرة (ميغ 23)، إلى جانب تدمير مستودعات ذخيرة وبرج المراقبة ومبنى القيادة الذي يتواجد فيه ضباط إيرانيون.

ونشر ناشطون صوراً تظهر تصاعد أعمدة الدخان داخل المطار.

* الفيديو : استهداف سابق للمطار بصواريخ غراد (7/4/2017)

عكس السير