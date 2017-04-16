روسيا : السجن لطبيب لـ ” محاولته السفر إلى سوريا لعلاج الإرهابيين “

قالت وسائل إعلام روسية، إن محكمة في خاباروفسك، أصدرت حكمها بالسجن لمدة خمس سنوات على طبيب من أحد المستوصفات المحلية لمحاولته السفر إلى سوريا “لعلاج الإرهابيين”.

وذكرت مديرية الأمن الفدرالي الروسي في الإقليم أن الطبيب “تابع منذ 2015 بشكل فعال كافة نشاطات الجماعات الإرهابية الدولية وكان يزور بشكل دوري المواقع المحظورة في الانترنت متعمقا عن طريقها في الأفكار الإرهابية وبعد ذلك قرر التوجه إلى سوريا للإنضمام إلى إحدى المنظمات المتشددة للعمل كطبيب ميداني”.

وفي تموز عام 2016 حاول التوجه إلى تركيا ليعبر من هناك إلى سوريا ولكن رجال الأمن الروس اعتقلوه.

وأقرت المحكمة بذنب المتهم وفقا للجزء 1 من المادة رقم 30 والجزء 2 من المادة رقم 205.5 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (التحضير للمشاركة في منظمة تعتبر إرهابية في روسيا). (RT)

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