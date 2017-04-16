زعيم المعارضة التركية : أنا متفائل بنتائج مفرحة لنا في الاستفتاء المصيري

وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض (أكبر أحزاب المعارضة في تركيا) كمال قليجدار أوغلو الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأنه “تصويت على مصير تركيا”.

وقال قليجدار أوغلو في تصريح للصحافيين عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء بالعاصمة أنقرة رفقة زوجته وابنه: ” اليوم نصوت على مصير تركيا، على كافة المواطنين التحلي بأعلى قدر من المسؤولية، أنا متفائل بنتائج مفرحة لنا”.

يجدر بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري يتخذ موقفاً معارضاً للتعديلات الدستورية، ويدعو للتصويت بلا في الاستفتاء الشعبي. (ANADOLU)

عكس السير