صحافية شهيرة نادمة على إجراء لقاء مع أسماء الأسد .. و دعوات لتجريدها من الجنسية البريطانية

قالت رئيس تحرير مجلة “فوغ” الفرنسية الشهيرة، السابقة، جوان جولييت باك، لصحيفة غارديان البريطانية، إنها نادمة على نشرها مقالة تشيد بأسماء الأسد و زوجها.

ووفق ما أوردت صحيفة العربي الجديد، فقد اشتهرت باك منذ العام 2010 بأنها الصحافية التي حاورت أسماء الأسد، ووصفتها حينها بـ”أكثر السيدات الأوليات نقاءً وحيوية وجاذبية .. والمتألقة، الشابة، وفائقة الأناقة”.

كما كتبت أن أسرة الأسد “ديمقراطية إلى أقصى الحدود”، ووصفت النظام السوري بـ”العلماني، حيث تكسب النساء كالرجال، ويُمنع الحجاب الإسلامي في الجامعات”، وذلك في النسخة الأميركية من “فوغ”.

واستدعى مقالها هذا حملة انتقادات عنيفة ضدها، واتُهمت بتلميع صورة الأسد أمام الرأي العام، إذ بدأت الصورة الخيالية للسيدة الأولى بالتصدع بعد اندلاع الثورة السورية في العام التالي، على حد تعبير المصدر ذاته.

وبعد الحملة المذكورة، حذفت مديرة تحرير “فوغ”، آنا وينتور، المقال الذي كان عنوانه “زهرة في الصحراء” من موقع المجلة.

وقالت باك للغارديان، في السابع والعشرين من آذار الماضي، إنها نادمة على مقالها الشهير، وأضافت: “أتمنى لو لم أستلم هذه المهمة، لكن بموجب عقد العمل مع المجلة، فأنت مضطر إلى قبول هكذا مهمات”.

وتاعبت: “فكرت بأنني سأشاهد آثاراً مهمة مثل تدمر، لم أكن لأشاهدها بطريقة أخرى في حياتي”، وعند سؤالها عن عنوان “زهرة في الصحراء”، أكدت أنه وضع بعد تسليمها المادة، وهي ليست مسؤولة عنه.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة تايمز البريطانية، الأحد، إن أعضاء في البرلمان البريطاني دعوا لتجريد أسماء الأسد المولود في بريطانيا من الجنسية البريطانية، وذلك بعد انخراطها ولعبها دوراً جوهرياً في الترويج لرواية النظام والدفاع عنه.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن برلمانيون بريطانيون وسوريون في بريطانيا طالبوا بتجريد أسماء من الجنسية، بهدف إرسال إشارة قوية لنظام زوجها القاتل.

وقال العضو في البرلمان البريطاني “ناظم الزهاوي” (من أصول عراقية)، “لقد حان القوت لنلاحق بشار الأسد بكل الطرق الممكنة، بما فيها ملاحقة زوجته التي تشكل جزءاً مهمة من ماكينة البروبغندا التي ترتكب جرائم حرب”.

وتستطيع السلطات البريطانية المعنية اتخاذ هكذا قرار بموجب القوانين، إذا ما اقتنعت بأن هذا القرار مرتبط بالمصلحة العامة.

ومنذ العام 2010، استخدمت السلطات البريطانية صلاحياتها 40 مرة لسحب الجنسية من أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون، ومن ضمنهم من ولد في بريطانيا.

وقال توم بريك، العضو الآخر في البرلمان، والمتحدث باسم الشؤون الليبرالية الديمقراطية، إن “بوريس جونسون (وزير الخارجية) حث الدول الأخرى لفعل المزيد حيال سوريا، ولكن الحكومة البريطانية يجب أن تقول لأسماء الأسد: إما أن تتوقفي عن استغلال مكانتك للدفاع عن الأفعال البربرية (للنظام) أو يتم تجريدك من الجنسية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن أطفال أسماء الثلاثة يعتقد أنهم يحملون جنسية مزدوجة كأمهم (سورية – بريطانية).

الجدير بالذكر أن القناة الألمانية الأولى عرضاً مؤخراً فيلماً وثائقياً عن أسماء الأسد وعلاقتها بالنظام ورئيسه، وعنونته بـ “أسماء الأسد .. الوجه الجميل للديكتاتورية”.

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