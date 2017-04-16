صحيفة : أمريكا أبلغت مصر بسحب ضباطها من مطارات بشار الأسد قبل ” قصف الشعيرات “

قالت صحيفة “العربي الجديد”، إن مصادر دبلوماسية مصرية كشفت لها أن القاهرة تلقت تحذيرات أميركية قبل توجيه الضربة العسكرية الأميركية لمطار الشعيرات في سوريا، بضرورة سحب خبرائها العسكريين الذين يقدّمون دعماً فنياً لقوات النظام.

وأوضحت المصادر، بحسب الصحيفة، أن دوائر عسكرية أميركية رسمية أبلغت نظيرتها المصرية بشكل تحذيري بضرورة سحب أي عناصر مصرية في عدد من القواعد الجوية السورية التابعة لنظام بشار الأسد، من دون إبداء أسباب.

وأكدت المصادر أن القاهرة لم تكن على علم مسبق بالضربة، ولفتت إلى أن القيادة المصرية طالبت على الفور من عدد من الخبراء العسكريين المصريين المتواجدين في بعض القواعد التابعة للنظام، بتوخّي الحذر لحين اتضاح الأمر، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع توجيه ضربة بهذا الحجم لقوات الأسد من قِبل القوات الأميركية.

وختمت الصحيفة بالقول إن هذه التصريحات تأتي لتؤكد الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عربية في وقت سابق عن تواجد عدد من الطيارين الحربيين المصريين في قاعدة حماة الجوية، لتقديم الدعم لقوات النظام السوري.

عكس السير