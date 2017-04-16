غوارديولا : مانشستر سيتي لا يزال بعيداً عن لقب أبطال أوروبا

اعتبر المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي، #جوسيب_غوارديولا، أن فريقه لا يزال بعيدا عن إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، المسابقة القارية الأبرز، التي سبق له إحرازها مع ناديه السابق برشلونة.

وفي موسمه الأول مع النادي، الذي يعد واحدا من الأغنى عالميا، لم يتمكن غوارديولا من تخطي الدور ثمن النهائي، إذ خرج أمام موناكو الفرنسي (فاز ذهابا على ملعبه 5-3، وخسر إيابا 1-3).

ووضع هذا الخروج حدا لسلسلة لافتة حققها المدرب البالغ من العمر 46 عاما، إذ بلغ الدور نصف النهائي على الأقل خلال المواسم السبعة الماضية مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

إلا أن غوارديولا أقر بوجوب بذل جهد إضافي لإيصال مانشستر سيتي إلى هذه المرحلة سعيا لإحراز لقبه الأوروبي الأول.

وقال: “لا زلنا بعيدين (…) ليس في ما يتعلق بجودة أدائنا، بل في ما يتعلق بالطريقة التي نلعب فيها خلال ظروف معينة”.

وأضاف: “واجهنا ذلك في مباراة موناكو ولا يمكن أن ننسى جودة الفريق لاسيما بعد ما قاموا به في دورتموند”، في إشارة إلى فوز النادي الفرنسي هذا الأسبوع على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وتابع بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز : “تمكنا من تسجيل 6 أهداف في مباراتين لكننا خرجنا. الأمر يتعلق بكيف تعيش وتتعامل مع هذا الوضع. لتحقيق هذا، تحتاج إلى الخبرة. آمل في أن تتوافر هذه الخبرة وتساعدنا في الموسم المقبل”.

وبلغ سيتي نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي بقيادة مدربه السابق التشيلي مانويل بيليغريني، قبل أن يقصيه ريال مدريد الإسباني (صفر-صفر ذهابا، 1-صفر ايابا) في طريقه لإحراز اللقب.

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