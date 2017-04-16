فيديو لشاب يضرب رجلاً و امرأة مسنين يهز السعوديين

تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو يظهر شاباً يضرب رجلاً وامرأة مسنين، تضاربت الأنباء حول صلته بهما ، وعلى الفور انتشر هاشتاغ حمل اسم #شاب_عاق_يضرب_امه_وابوه_بالرياض، تضمن غضب رواد التواصل الاجتماعي للحادث مستنكرين عدم تدخل المارة وخاصة مصوري الفيديو.

ويظهر في الفيديو شاب يلبس تيشيرت أبيض يأخذ العصا من الرجل المسن بالقوة، ويضربه بها على رأسه، فيما تحتمي المرأة المسنة بالرجل.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعان من الفيديو، أحدهما صور من سيارة مرت بجانب مكان وقوع الاعتداء، وآخر صوّر من الشارع، وهو ما أثار غضب المغردين من عدم تدخلهم لإنقاذ الرجل والمرأة المسنين.

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