” فيفا ” يخفض عقوبة ميسي لمباراتين

سيخفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا) عقوبة إيقاف النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي من أربع مبارايات إلى مباراتين مع منتخب بلاده، إذا ما حضر جلسة الاستماع لأقواله أمام المؤسسة الكروية في 4 مايو (أيار) المقبل في زيورخ، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام أرجنتينية.

واستدعي ميسي للمثول أمام فيفا في مقرها بسويسرا، للمطالبة بخفض عقوبته، وهو الأمر الذي سيصبح مضموناً إذا ما حضر جلسة الاستماع، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكان فيفا عاقب ميسي بالإيقاف لأربع مباريات، لقيامه بسب حكم أثناء مباراة منتخب بلاده مع تشيلي، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وغاب ميسي عن مواجهة بوليفيا في مارس (آذار) الماضي بسبب هذه العقوبة، وإذا ما طبقت العقوبة وفقاً لنسختها الأولى فإن ميسي لن يلعب مع المنتخب حتى آخر مباراة في التصفيات أمام الإكوادور.

وتحتل الأرجنتين في الوقت الحالي مركزاً يسمح لها بخوض الملحق، بحثاً عن تذكرة التأهل للمونديال أمام منافس من الأوقيانوس. ( EFE )

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