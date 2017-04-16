في سوريا حتى ” المخترة ” وراثة .. النظام يعين امرأة ” مختارة ” لحي في حلب بعد أن عمل والدها مختاراً لـ 44 عاماً

قالت وسائل إعلام موالية إن مجلس مدينة حلب بتسمية “كارول جوزيف جانجي” مختاراً لحي الهزازة وتوابعه في مدينة حلب.

وأصبحت جانجي (43 عاماً) أول امرأة تعين في هذا المنصب، بحلب.

وعينت جانجي بموجب “قرار صادر عن رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب”، ونقل الإعلام الموالي عن المجلس قوله إن جانجي “أدت القسم الدستورية مساء يوم الخميس أمام رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق”.

وكارول جانجي هي ابنة المختار السابق لحيي الحميدية والنيال “جوزيف جانجي”، الذي عمل مختاراً للحيين قرابة 44 عاماً.

وقالت جانجي إن “الحس الوطني دفعني للترشح لهذه المهمة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا”، وأضافت: “على اطلاع جيد على عمل المختار وذلك من خلال والدها حيث عملت إلى جانبه خلال سنوات الأزمة وتعلمت الكثير من الأمور المتعلقة بعمل المختار”.

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