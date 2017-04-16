كريستيانو رونالدو ينفي ادعاءات ” مجلة ألمانية ” و يتوعدها قانونياً

نفى المهاجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو مهاجم نادي #ريال_مدريد الإسباني التقارير التي نشرتها مجلة “دير شبيغل” الألمانية الشهيرة حول تورطه في فضيحة جنسية مع فتاة في أمريكا بعام 2009 اضطر معها لدفع 300 ألف جنيه إسترليني مقابل احتواء الفضيحة .

واوضح بيان صادر عن وكالة “جيستيفوت”، المسؤولة عن إدارة أعمال رونالدو رونالدو بما نصه :” أن ما قالته المجلة الألمانية مقرف و مثير للاشمئزاز في النفوس “.

واضاف البيان :”ان ما نشرته الصحيفة مجرد خيال لأنه لا يعقل نشر تفاصيل هذه القصة المزعومة بعد مرور 8 أعوام عن وقوعها ، بما أن المجلة نفسها تؤكد بان الواقعة تعود لعام 2009 وتدعي معرفتها بهوية الضحية التي تعرضت للاغتصاب دون أن تكشف النقاب عن اسمها “.

و ختم بيان الهداف البرتغالي : ” ان تقرير (دير شبيغل) غير صحيح و لا يستند لأي شهادات موثقة و سيحتفظ رونالدو بحقه في الرد على المجلة بالطرق القانونية المناسبة “.

و كانت المجلة الألمانية قد نشرت تقريراً استندت فيه على تسريبات من موقع “ويكيليكس” الشهير أكدت فيه بان رونالدو قام باغتصاب فتاة في العشرينات من عمرها بمدينة لاس فيغاس الأمريكية في عام 2009 عندما كان يلعب في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي ، مما اضطره لدفع مبلغا يقدر بـ 300 ألف باوند إسترليني لتلك الفتاة مقابل سكوتها والتستر على الواقعة ومنعها من التسرب سواء لوسائل الإعلام أو للقضاء ، والذي كان سيقضي بسجنه وتغريمه و إنهاء مسيرته الرياضية التي كانت في أوجها في ذلك الوقت .

ومن اللافت للنظر ان قضية الاغتصاب التي فجرتها “المجلة الألمانية” قد تزامنت مع المواجهة التي جمعت نادي ريال مدريد بمضيفه نادي بايرن ميونيخ في ذهاب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ، والتي عرفت فوز أبناء العاصمة الإسبانية مدريد بهدفين دون رد ، من توقيع هداف الفريق كريستيانو رونالدو وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، مما لا يستبعد أن يكون التقرير الهدف منه ضرب استقرار “النادي الملكي” قبل موقعة الإياب المقرر إقامتها يوم الثلاثاء القادم على ملعب ” السانتياغو بيرنابيو ” من خلال التأثير على معنويات هدافه ونجمه الأول .

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