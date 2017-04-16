كيف يبدو ” الزلزال ” تحت الماء ؟ ( فيديو )

رصدت لقطات صورها غواصون قبالة سواحل #الفلبين ونشرتها صحيفة “الدايلي ميل”، تعرض قاع المحيط لزلزال بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وكان الغواصون على عمق 18 مترا أثناء رحلتهم لاستكشاف المحيط قرب مابيني، التي تعرف بعاصمة الغطس في الفلبين.

وتظهر الصور التي التقطت في 8 أبريل الجاري، ارتفاع الرمال من على أرض المحيط، وسماع صوت بعيد في الخلفية.

وقال أحد الغواصين لصحيفة “ديلي ميل”: “شعرنا وكأن مروحة قارب قامت بالدوران السريع فوقنا مباشرة” ، وقام قائد مجموعة الغطس بإلغاء مهمة الغوص فور حدوث الزلزال، ولم يصب الغواصون بأذى.

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