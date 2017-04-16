لاعب أميركي سابق يدهس طفلته بالخطأ

صدم نجم كرة القدم الأميركية السابق #تود_هيب ابنته البالغة من العمر 3 سنوات بطريق الخطأ فقتلها، وهو يحرك شاحنته أمام مدخل منزله في ولاية #أريزونا.

وقالت قناة “إيه بي سي 15 أريزونا” التابعة لشبكة “إيه بي سي”، إن المسعفين نقلوا الطفلة إلى المستشفى حيث توفيت هناك.

وأضافت أنه لم يتم اعتقال هيب إذ لا تحيط أي شكوك بالواقعة.

ولعب هيب 12 موسما مع فريقي بالتيمور ريفنز وأريزونا كاردينالز، واشتهر مع ريفنز الذي لعب له لمدة 10 أعوام في بالتيمور، وهو صاحب أعلى نسبة تسجيل نقاط على الإطلاق في الفريق.

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