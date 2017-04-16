مناورات ” الأسد المتأهب ” تبدأ مطلع أيار المقبل في الأردن بمشاركة 23 دولة

أعلن الجيش الاردني في بيان السبت، انه سيجري بالتعاون مع الجيش الأمريكي ومشاركة 23 دولة مناورات “الأسد المتأهب 2017″ السنوية مطلع ايار/مايو المقبل في الاردن.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية في بيان نشر على موقعها الالكتروني، ان “القوات المسلحة الاردنية تنفذ بالتعاون مع الجانب الأمريكي وبمشاركة 23 دولة التمرين المشترك (الأسد المتأهب 2017) خلال الفترة الواقعة بين السابع ولغاية الثامن عشر من أيار المقبل”.

واضاف ان “التمرين يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في الدول المشاركة وتطوير قدراتها الدفاعية، والتدريب على عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في بيئة عمليات مشتركة، بالإضافة إلى رفع جاهزية القوات المشاركة وتطوير القدرات الوطنية في إدارة الأزمات المختلفة في مواجهة التهديدات غير التقليدية”.

واوضح البيان ان “فعاليات التمرين سيتم تنفيذها في ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية وتشارك بها مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية”.

وبحسب البيان فإن التمرين “ينطلق هذا العام في دورته السابعة بفعاليات تحاكي الواقع العملياتي والميداني وآليات مكافحة الإرهاب ومختلف أساليب الحرب الحديثة”.

ويجري الاردن مناورات “الاسد المتأهب” هذا العام للمرة السابعة على التوالي.

واجريت المناورات العام الماضي في الاردن بمشاركة نحو 6 آلاف جندي من الولايات المتحدة والاردن.

ويعتبر الاردن حليفاً اساسياً لواشنطن في المنطقة التي تقود فيها منذ عام 2014 تحالفاً دولياً ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

واعلن الجيش الاردني الخميس في بيان عن اجراء تمارين عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة الاردنية والسعودية الاسبوع المقبل وتستمر لعدة اسابيع حول “مكافحة الارهاب” و”الاستجابة السريعة لأية تهديدات محتملة”. (AFP)

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