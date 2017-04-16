موالون يهاجمون الممثل ” باسم ياخور ” على خلفية قصة فكاهية عن حلبي رواها في برنامج لبناني ( فيديو )

هاجم موالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الممثل الموالي “باسم ياخور” على خلفية قصة فكاهية عن رجل حلب رواها في برنامج تلفزيوني لبناني.

وتحت عنوان “باسم ياخور يسخر من أهالي حلب”، تناقلت صفحات وشبكات موالية مقطعاً مصوراً يظهر ياخور وهو يروي “قصة فكاهية” عن حلبي عطل لهم تصوير مشاهد أحد المسلسلات، وذلك في برنامج “لهون وبس” اللبناني الفكاهي.

وتحدث ياخور مقلداً اللهجة الحلبية عن رجل حلبي منعهم من استكمال تصوير أحد المشاهد وجلس يدخن الأركيلة أمام بيت منزله، ولم يقبل أن يسمح لهم بالتصوير رغم تدخل عدة أشخاص بينهم ياخور، إلا بعد أن حصل على 5 آلاف ليرة.

وانهالت التعليقات المستهجنة لقصة ياخور، ووصف العديد من المعلقين القصة بأنها سخيفة ومن الواضح أنها ملفقة والهدف من روايتها هو تقليد اللهجة الحلبية والسخرية من حلب والحلبيين.

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