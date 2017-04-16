” ميسي جديد ” في اليابان يحطم الأرقام القياسية

بات تاكيفوزا كوبو، الملقب بـ “ميسي الياباني”، أصغر لاعب يسجل هدفا في #الدوري_الياباني لكرة القدم، من خلال قيادته فريقه “أف.سي طوكيو” لتحت 23 عاما الى الفوز على سيريزو أوساكا امس السبت.

وبعمر 15 عاما و10 أشهر و11 يوما، سجل كوبو، الذي تطلق عليه الصحافة أيضا لقب الفتى الخارق، هدف المباراة الوحيد لفريقه في شباك سيريزو خلال مباراة الدوري الياباني للدرجة الثالثة لفئة تحت 23 عاما.

وحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة تاكايوكي موريموتو، الذي كان قد سجل لمصلحة “طوكيو فيردي” قبل يومين من احتفاله بعيد ميلاده السادس عشر عام 2004، ثم الانتقال إلى اللعب في الدوري الإيطالي.

وحقق “ميسي الياباني” رقمه القياسي بطريقة استعراضية لأنه راوغ مدافعين قبل أن يسدد الكرة من زاوية ضيقة داخل الشباك. وقال، بعد المباراة، “أنا سعيد فعلا، آمل في الاستمرار في مساعدة الفريق على الفوز بهذه الطريقة”.

وعن تشبيهه من قبل صحيفة “نيكان” المحلية الرياضية بنجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قال كوبو “لا أود أن يتم تشبيهي بميسي. لكن أريد أن أصبح مثله في أحد الأيام”.

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