نصر الحريري : لا مجال لمحاربة الإرهاب دون القضاء على نظام بشار الأسد

قال نصر الحريري، رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية، يوم السبت، إنه “لا مجال لمحاربة الإرهاب دون القضاء على (رئيس النظام السوري) بشار الأسد”.

كلام الحريري، جاء خلال ندوةً أقامها “مركز جسور” للدراسات، في مدينة إسطنبول تحت عنوان “آفاق الحل السياسي والعملية التفاوضية والتحديات الدولية”، بحضور عشرات الكتّاب والباحثين في الشأن السوري.

وشدد الحريري أنه “لا يمكن أيضاً لأمريكا أن تدعم أي عملية حوار (سوري ـ سوري) دون القضاء على بشار (…) وهذا ما نريد إقناعهم به”.

وأوضح أن “المعارضة بدأت بالتمسك بالمرجعيات الدولية (…) والملعب المفضل بالنسبة لنا هو مفاوضات جنيف، وهدفنا الآخر هو وحدة المعارضة”.

وتابع “حققنا نقطة أخرى خلال المفاوضات، إذ قمنا بنقل رؤيتنا للنظام الدولي، لكي تكون ثابتة في أوراق الأمم المتحدة”.

ورأى الحريري أن “روسيا تكذب عندما تدّعي أنها تتبنى العملية السياسية (بسوريا) في المحافل الدولية”.

وفيما يتعلق بالضربة الأمريكية على النظام السوري، أشار إلى أنها “بمثابة رسالة (…) وليست بالسقف الذي نتوقعه”.

وأوضح الحريري أن “ما جرى (من قصف) بمثابة ضغط على الروس من أجل إقناعهم أن الأسد أصبح عبئاً، وبالتالي فالسياسة تتجه إلى الضغط عليهم وليس الحرب معهم”. (ANADOLU)

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