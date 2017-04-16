هيثم مناع : الفيدرالية لا تأتي بقرار من قنديل .. و حزب الاتحاد الديمقراطي يكرر تجربة حزب البعث

قال المعارض السوري هيثم مناع، إن الفيدرالية “لا تأتي بقرار من قنديل”، في إشارة منه لصلة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (الوحدات الكردية) بحزب العمال الكردستاني.

وأشار مناع في لقاء له مع شبكة “رووداو” الكردية، إلى أن “المسائل المبدئية لا تردد فيها إطلاقاً، ولم أضع أبداً قضية شعب في بورصة السياسة”.

وأضاف: “أقف ضد جميع المشاريع التي تنفذ من قبل طرف واحد دون مشاركة الأطراف الأخرى، حيث وقفت ضد الحكومة الانتقالية التي أعلنتها المعارضة وضد الانتخابات الرئاسية الأخيرة .. أؤيد أي تغيير يحصل بتوافق وطني، في إطار الخروج من مستنقع العنف لبناء سوريا ديمقراطية لكل مكوناتها”.

وأكد مناع أن قضية الفيدرالية “لا تأتي بقرار من قنديل ولا من الحسكة ولا من درعا، بل تأتي من مجلس دستوري يحدد معالم الدستور ويصوت عليه الشعب”.

ولفت إلى أن “الإدارة فرضت نفسها كسلطة أمر واقع عن طريق جناحها العسكري، وحدات حماية الشعب، وباتت الإدارة الذاتية تدرس منهاج الأمة الديمقراطية في المدراس .. الكورد جميعهم ليسوا أوجلانيين”.

وختم بالقول إن “حزب الاتحاد الديمقراطي يكرر تجربة حزب البعث في بعض المسائل، لذلك لا يمكن أن نقبل بهذه الممارسات نحن نريد تجربة ديمقراطية، وحزب الاتحاد الديمقراطي ينفذ استراتيجته وفق فكر القائد عبد الله أوجلان”.

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