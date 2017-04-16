وفاة آخر شخص كان على قيد الحياة منذ عام 1899

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إيما مورانو، حاملة لقب “عميدة البشرية” والتي كانت أكبر معمرة في العالم وآخر مواليد القرن التاسع عشر، توفيت امس السبت عن عمر ناهز 117 عاماً.

وكانت مورانو تعيش في شمال إيطاليا وولدت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1899 قبل أربعة أعوام من قيام الأخوين رايت بأول عملية تحليق في السماء بطائرة. وامتدت حياتها طويلاً لتشهد ثلاثة قرون وحربين عالميتين وأكثر من 90 حكومة إيطالية.

وقالت وكالتا أنسا وآجي الإيطاليتان إن أسرة موارنو وأصدقاءها هم الذين أبلغوا عن وفاتها. ( reuters )

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