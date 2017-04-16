10 فوائد طبية لا تعرفها عن أوراق المانغو

بحسب تقرير نشرته شبكة “بولد سكاي”، فإن أوراق #المانغو تحتوي على عدة خصائص دوائية ، نظراً لأن تلك الأوراق تعتبر غنية بالمكملات الغذائية الصحية مثل #الفيتامينات و الإنزيمات و مضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد ومضادات الميكروبات.

ويمكن الاستفادة من أوراق المانغو إما بغليها والاستفادة من السائل المتبقي منها، أو بتجفيفها وطحنها واستخدامها كمسحوق. فأوراق المانغو تحتوي على 10 خصائص دوائية، وهي بحسب ما اوردت قناة العربية :

1 – تخفض ضغط الدم :

فأوراق المانغو تساعد في خفض ضغط الدم وتقوية الأوعية الدموية ، وينصح خبراء التغذية مرضى ضغط الدم العالي باللجوء إلى شرب كوب من مغلي ورق المانغو يومياً لخفض ضغط الدم والاحتفاظ به في معدل جيد.

2 – كجزء من علاج مرض السكري والوقاية منه :

فأوراق المانغو تحتوي على “تانينز” و”أنثوسيانين”، اللذين يساعدان في علاج مرض السكري، كما ينصح الخبراء بشرب مغلي أوراق المانغو للوقاية من الإصابة بمرض السكري.

3 – لعلاج مشاكل التنفس :

معظم المشاكل المتعلقة بالجهاز التنفسي يمكن مداواتها بشرب مغلي أوراق المانغو، فالمرضى الذين يعانون من نوبات البرد أو الالتهاب الشعبي أو الربو سيشعرون بتحسن كبير عند شرب مغلي أوراق المانغو.

4 – لعلاج آلام الأذن :

هل تعاني من آلام بالأذن؟ فجزء كبير من العلاج يكمن في أوراق المانغو. فيمكن غلي أوراق المانغو وتصفيتها وتركها تبرد، ثم استخدام السائل كنقط للأذن، فستشعر أن لها مفعولا ساحرا في القضاء على الألم.

5 – تداوي الحروق :

يمكن علاج الحروق فورياً بمساعدة أوراق المانغو، وذلك حرق بعض أوراقها واستخدام رمادها بفركه مباشرة على المنطقة التي تعرضت للحروق.

6 – لعلاج المشاكل المتعلقة بحمض اليوريك (يوريك أسيد) :

تعتبر أوراق المانغو من العلاجات الفعالة لمرض النقرس ، حيث يمكن شرب كوب يومي من مغلي أوراق المانغو للمساعدة في خفض نسبة حمض اليوريك في الدم.

7 – لعلاج التوتر :

كوب من مغلي أوراق المانغو كفيل بتخفيف حدة التوتر والقضاء على القلق، فهي تهدئ الأعصاب وتعطي الكثير من الراحة و الاسترخاء.

8 – للتخلص من حصاوي الكلى :

في هذه الحالة، يمكن تجفيف أوراق المانغو وطحنها، ثم خلطها بالماء وشربها على معدة خاوية، فهذا الشراب يساعد في التخلص من حصاوي الكلى بطريقة طبيعية.

9 – لعلاج التهاب الحلق :

تساعد أوراق المانغو في علاج التهابات الحلق، حيث يمكن في هذه الحالة حرق بعض أوراق المانغو واستنشاق الدخان المتصاعد منها، ما يعطي راحة كبيرة من التهابات الحلق.

10 – للحفاظ على نظافة الأسنان :

يمكن استخدام مغلي أوراق المانغو للتخلص من رائحة الفم الكريهة، كما أنها تهالج المشاكل المتعلقة بالأسنان واللثة.

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