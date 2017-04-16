35 عملية إنقاذ لآلاف اللاجئين في المتوسط خلال يوم واحد

أفاد حرس السواحل الإيطاليون ومنظّمة غير حكومية أنّ نحو 35 عملية إنقاذ تمّت السبت لنجدة زهاء 4 آلاف مهاجر قبالة السواحل الليبية.

وأوضح حرس السواحل الإيطاليون الذين ينسّقون عمليات الإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، أنّ تلك العمليات تمت بإشرافهم.

وبحسب منظّمة “جوجند ريتيت” غير الحكومية المشاركة في العمليات، تمّت نجدة نحو ثلاثة آلاف شخص خلال يوم السبت الذي تكثّفت فيه عمليات الإنقاذ بفضل الأحوال الجوّية الجيدة السائدة في البحر المتوسط.

لكنّ المتحدثة باسم المنظمة بولين شميدت إنه لا يزال يتعيّن إنقاذ أكثر من ألف شخص في حين كانت الزوارق المنتشرة قد امتلأت وحلّ الظلام قبالة ليبيا.

ويُفترض وصول زوارق أخرى إلى الموقع بهدف استكمال مهمة الزوارق المنتشرة حالياً والتي كانت استأجرتها منظمات غير حكوميّة، بحسب ما أوضحت المتحدثة. وقالت “لم يتوجّب علينا سابقاً الاهتمام بهذا العدد من الأشخاص في الوقت نفسه”.

وكان تمّ الجمعة إنقاذ أكثر من ألفي مهاجر قبالة ليبيا. وعثر على فتى ميتاً في أحد الزوارق الجانحة المكتظة بالمهاجرين.

وبلغ عدد القتلى أو المفقودين في البحر المتوسط المنطلقين من ليبيا 666 شخصا منذ بداية 2017، مقابل أكثر من خمسة آلاف في 2016، بحسب آخر حصيلة للمنظمة الدولية للهجرة.

وتمّ إنقاذ أكثر من 27 ألف شخص ونقلهم إلى إيطاليا منذ بداية العام، وهو ما يُعتبر زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. (AFP)

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