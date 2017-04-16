” Smartduvet Breeze ” .. غطاء سرير ذكي يقدم حلاً لمشكلة النوم لدى المتزوجين ( فيديو )

يمكن للمتزوجين الذي يسعون للحصول على ليلة نوم هانئة، شراء الغطاء السريري الذكي الذي يمكنه التحكم بدرجة حرارة جانبيه بشكل منفصل.

ويمكن التحكم بـ “الغطاء الذكي”، عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وذلك لاستخدام الأجزاء الهوائية المنفصلة لتقديم مستويات مختلفة من الهواء الساخن أو البارد، على جانبي السرير.

ويمكن تحديد ميزة “الترتيب التلقائي”، حيث سيعود الغطاء إلى وضعه قبل النوم في وقت محدد يوميا، وذلك باستخدام أنابيب النفخ.

وقد يضع هذا الابتكار الجديد حدا لمشكلة أساسية يعاني منها الأزواج، والمتعلقة بدرجة حرارة الغرفة، ليتمتع الشريكان بليلة هانئة، بالنوم في درجة حرارة مثالية ضمن السرير نفسه.

وقالت تينا كايوتي، الرئيسية التنفيذية لـ Smartduvet: “حاولنا إيجاد حل من شأنه السماح لكل شخص بالنوم في درجة الحرارة المثالية دون إزعاج الشريك”.

يذكر أن النسخة الأصلية من Smartduvet، ظهرت العام الماضي، حيث قام الخبراء بتطويرها لوجود أهمية كبيرة لمشكلة النوم بالنسبة للمتزوجين وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ويمكن التحكم بكل ميزات منتجات Smartduvet، عبر تطبيق الهاتف الذكي، بما في ذلك درجة الحرارة والوقت المحدد لإعادة ترتيب السرير تلقائيا.

الجدير بالذكر، أن غطاء Smartduvet Breeze متاح للشحن إلى جميع أنحاء العالم، بتكلفة 199 دولارا.

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