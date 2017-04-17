ألمانيا : إستمرار تراجع الطلب على السيارات الكهربائية

كشفت تقارير صحافية في ألمانيا عن استمرار قلة الطلب على السيارة الكهربائية من قبل الأفراد والشركات في البلاد، وذلك على الرغم من مكافأة الشراء المخصصة للتحفيز على شراء السيارات صديقة البيئة.

وكتبت صحيفة «أوتوموبيل فوخه» الاقتصادية المتخصصة في مجال السيارات، أن ما صُرف حتى الآن من مكافآت الشراء يبلغ 55 مليون يورو من إجمالي 1.2 مليار يورو مخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الطلبات، التي قُدّمت (للحصول على سيارة كهربائية) إلى المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات في مدينة إشبورن، وصل بحلول نهاية الشهر الماضي إلى 15.348 طلباً فقط، منها 8.655 طلباً للحصول على سيارة كهربائية خالصة.

وفُتح الباب أمام التقدم بطلب للحصول على مكافأة لشراء السيارة الكهربائية منذ يوليو (تموز) 2016، وتسري هذه المكافأة على السيارات التي جرى شراؤها ابتداء من 18 مايو (أيار) الماضي.

وتبلغ قيمة المكافأة للسيارة الكهربائية الخالصة 4 آلاف يورو، و3 آلاف يورو للسيارة الكهربائية الهجين، وتسهم الحكومة الألمانية بنصف هذه المكافأة، فيما توفر الشركة المصنعة النصف الآخر للعميل في صورة تخفيض.

وتغطي القيمة المخصصة لهذه المكافأة، من الناحية النظرية، شراء ما يصل إلى 300 ألف سيارة، وسيتوقف دفع هذه المكافأة بحلول نهاية يونيو (حزيران) 2019. (الشرق الأوسط)

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