ألمانيا : إعتقال سوري تشاجر مع ” دي جي ” لم يسمعه الأغنية التي طلبها !

ألقت الشرطة الألمانية في مدينة غريمن، شمالي البلاد، القبض على لاجئ سوري تشاجر مع منسق أغان، بسبب أغنية.

ووفق التفاصيل التي أوردها موقع “برسه بورتال الألماني، وترجمها عكس السير، فإن الحادثة وقعت مساء أول أمس السبت، في شارع (فيلي براون شتراسه)، حيث كان الشاب الشاب السوري (22 عاماً) برفقة عدد من أصدقائه يشاركون في احتفالات عيد الفصح.

وطلب السوري من الـ “دي جي” أغنية ما، إلا أن الأخير لم يكن يمتلكها، ليتحول الطلب إلى شجار بينهما، انتهى بتدخل الشرطة والقبض على اللاجئ السوري.

ووجهت السلطات للسوري تهمة التسبب بأذى جسيد واستخدام رموز تابعة لمنظمات غير دستورية، دون التأكيد ما إذا كانت هذه التهمة لها صلة بالشجار الذي وقعه بينه وبين الـ “دي جي”.

عكس السير