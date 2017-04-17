ألمانيا : ما هي الأسماء التي أطلقها المواطنون و المهاجرون العرب و الأتراك على مواليدهم في 2016 ؟

نشرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية قامت لأسماء الأطفال الأكثر شيوعاً في ألمانيا للعام 2016.

ووفق ما ذكرت الصحيفة، وترجم عكس السير، فإن الأسماء البريطانية كانت لها حصة الأسد لدى الآباء الجدد.

وفي العام الماضي، احتل اسم الياس المرتبة الأولى في قائمة الذكور (إلياس – ألكساندر – ماكسيميليان – باول – ليون – لويس – بن – يوناس – نوح – لوكا)، فيما احتل اسم ماري المرتبة الأولى في قائمة الإناث (ماري – صوفي – صوفيا – ماريا – إيما – إيميليا – ميا – آنا – هنا – جوهانا).

وقام عدد من الآباء باختيار أسماء غريبة لأبنائهم، ما دفع دائرة المواليد لرفض بعضها، إذ أن الاسم دائم وقد لا يروق للأبناء مستقبلاً، ومن بين المرفوضين أب رغب بإطلاق اسم “فيراري” على طفله.

وعلى صعيد المهاجرين الأتراك والعرب، احتل اسم محمد المرتبة الأولى، يليه اسم يوسف، ومن ناحية الإناث، جاء اسم إيليف في المرتبة الأولى يليه كل من ليلى ونور.

وبتحليل الأسماء لدى ٦٥٠ دائرة مواليد سجل إسم محمد إحدى أعلى القفزات، حيث قفز من المركز الواحد والأربعين إلى المركز السادس والعشرين في العام الماضي ، علماً أن البيانات شملت أسماء أكثر من مليون مولود.

عكس السير