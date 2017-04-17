إبراهيموفيتش منهك من ضغط المباريات

اعترف النجم السويدي في صفوف #مانشستر_يونايتد الانكليزي #زلاتان_إبراهموفيتش بانه منهك جراء خوضه العديد من مبارياته فريقه كرأس حربة وحيد.

وخاض ايبراهيموفيتش 44 مباراة حتى الان وسجل 28 هدفا في الوقت الذي بلغ فيه فريقه الادوار المتقدمة في مسابقات كؤوس محليا وقاريا واحرز كأس رابطة الاندية الانكليزية في شباط/فبراير الماضي.

وقال إبراهيموفيتش لوسائل اعلام محلية “لقد خضنا العديد من المباريات و انا شخصيا خضت تقريبا جميع هذه المباريات، ولا زلنا نكافح لاننا نلعب مسابقة الدوري الاوروبي بالاضافة الى خوض الامتار الاخيرة من الدوري الانكليزي الممتاز”. ( AFP )

عكس السير