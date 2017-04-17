إصدار جديد من أداة ” مايكروسوفت ” لإزالة البرمجيات الضارة

أعلنت شركة #مايكروسوفت عن إطلاق الإصدار 5.47 الجديد من Malicious Software Removal Tool لإزالة البرمجيات الضارة من الحواسب ضمن التحديث التلقائي لنظام تشغيل #ويندوز.

وتمتاز هذه الأداة بتعدد الاستخدامات، حيث يمكن استعمالها كمقسم للتنزيلات، ويبلغ حجم الملف حوالي 50 ميغابايت ، وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه يمكن تشغيل أداة مكافحة البرمجيات الضارة على جميع إصدارات ويندوز المدعومة، ولا يشترط أن يتم تثبيتها على الحواسب، حيث يتم فك ملف EXE، الذي تم تنزيله، في مجلد مؤقت أثناء استدعاء الأداة، وبعد ذلك يتم تشغيل البرنامج.

وإلى جانب طرق الفحص الإلزامية، مثل “فحص كامل” و”فحص سريع”، توفر أداة مايكروسوفت حالياً إمكانية فحص مجلد، يتم تحديده بواسطة المستخدم من حيث وجود برمجيات ضارة، كما توفر أداة مايكروسوفت أثناء عملية الفحص المزيد من المعلومات والتفاصيل حول العملية الحالية لفحص نظام التشغيل.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم أداة مايكروسوفت Malicious Software Removal Tool بفحص الحاسوب لاكتشاف الأكواد الخبيثة الشائعة، وتقوم بالتخلص منها في حالة اكتشافها. ( DPA )

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