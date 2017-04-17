إلغاء تراخيص منظمات إغاثية و تنموية أجنبية في تركيا لأنها ” تهدد الأمن القومي “

أعلنت وزارة الداخلية التركية وقف عدد من منظمات الإغاثة الأجنبية التي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية الدولية بدعوى تهديد تلك المنظمات للأمن القومي التركي.

ورفضت الداخلية التركية، في الفترة الممتدة ما بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين تجديد تراخيص عمل 3 منظمات أجنبية غير حكومية تنشط في تركيا، بعد انتهاء مدة تراخيصها وألغت في الفترة نفسها ترخيص منظمة أخرى.

وتعد منظمة «ميرسي كوربس»، ومقرها الولايات المتحدة، من أبرز المنظمات التي تم إلغاء تراخيصها بسبب تهديدها للأمن القومي التركي، وفي أعقاب ذلك؛ بدأت وزارة الخارجية الأميركية، إجراء اتصالات مع الحكومة التركية طالبة إعادة منح الترخيص للمنظمة المذكورة.

وأكدت مصادر تركية أن إلغاء رخصة ميرسي كوربس، جاء على خلفية قيام المنظمة بأنشطة تهدد «الأمن القومي» التركي بشكل صريح وأن الحكومة التركية تلقت معلومات تشير إلى أن المنظمات التي تم إلغاء تراخيصها، لا تزال تواصل نشاطاتها بشكل غير قانوني، وتجري اتصالات مع منظمات أجنبية مرخصة أو غير مرخصة، وكذلك بعض الأفراد. ولم تجدد الحكومة التركية تراخيص لجنة تنسيق منظمات الخدمات التطوعية، ومقرها إيطاليا بعد انتهاء تراخيص عملها في ولايات إسطنبول، غازي عنتاب، كيليس والمنظمة الدولية للسلامة غير الحكومية ومقرها بريطانيا وكانت تعمل في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا ومنظمة منتجي برامج الكومبيوتر التجارية، ومقرها الولايات المتحدة، وكان ترخيصها يخول لها العمل في جميع المحافظات التركية ومنظمة التحالف التركي الأميركي وكانت تعمل أيضا في مختلف المحافظات.

المنظمات التي تم إلغاء أنشطتها :

– ممثلية ميرسي كوربس في تركيا: تم في 20 شباط/ فبراير 2017 إلغاء الترخيص الممنوح لها بفتح مكاتب وممثليات في عموم تركيا.

– لجنة تنسيق منظمات الخدمات التطوعية (COSV)، ومقرها إيطاليا: انتهى ترخيصها الذي يخولها العمل في ولايات إسطنبول، وغازي عنتاب، وكلس، بتاريخ 20 كانون الثاني/ يناير 2017 ولم يجدّد.

– المنظمة الدولية للسلامة (INSO)، غير حكومية ومقرها المملكة المتحدة: انتهى ترخيصها الذي يخولها بالعمل في ولاية غازي عنتاب التركية بتاريخ 15 كانون الثاني 2017 ولم يجدّد.

– منظمة منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، ومقرها الولايات المتحدة: انتهى ترخيصها الذي يخولها العمل في جميع الولايات التركية بتاريخ 2 كانون الثاني 2017 ولم يجدّد.

– منظمة التحالف التركي الأمريكي: تم إنهاء ترخيصها في جميع الولايات التركية بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2017 بناءً على طلب من المنظمة المذكورة. (الشرق الأوسط – ترك برس)

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