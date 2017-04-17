الأردن : السجن 10 سنوات لسوري قتل صديقه المصري ” عن غير قصد “

حكمت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن على سوري بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، بعد إدانته بطعن صديقه المصري بسكين في رقبته أثناء مزاح دار بينهما، ما أدى لوفاته لاحقاً.

وتم تخفيض الحكم عليه من 20 سنة إلى 10 بعد أن أسقط ذوو الضحية حقهم الشخصي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية ومصرية.

وكان السوري والمصري يعملان معاً في مطعم في منطقة القويسمة بالعاصمة عمان.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن المتهم وصديقه تمازحا، فشاهدهما صاحب المطعم وطلب منهما عدم المزاح أثناء العمل ثم غادر، إلا أن الضحية عاد للمزاح مع المتهم فرفع المتهم يده التي كان يحمل بها سكيناً بحكم عمله ليبعده عنه، إلا أن الضحية كان قريباً جداً منه، فأصابت السكين رقبته.

وحينها حاول المتهم إسعاف صديقه وقام بنقله للمشفى حيث مكث 14 يوماً، ثم فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وقررت المحكمة بالأكثرية عبر هيئتها التي ترأسها القاضي إبراهيم أبو شما، تجريم السوري بجناية القتل القصد، في حين قدم القاضي عزام النجداوي قرار مخالفة لقرار الهيئة أشار فيه إلى أن القتل الذي ارتكبه المتهم هو قتل بالخطأ أو التسبب بالوفاة، لافتًا إلى أنه لم يقصد قتله خاصة وأنهما أصدقاء.

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