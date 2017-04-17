الأمن الروسي يقول إنه اعتقل أحد مدبري تفجير بطرسبورغ

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه ألقى القبض على أحد المشتبه بهم في تدبير التفجير الدامي الذي استهدف مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ.

ونقلت وكالة “إنترفاكس″ الروسية عن مركز العلاقات العامة التابع للجهاز قوله: “في إطار التحقيق الجنائي الذي فتحته النيابة العامة الروسية بعد التفجير الإرهابي في الـ3 من أبريل في مترو أنفاق مدينة سان بطرسبورغ، ألقى جهاز الأمن الفدرالي الروسي القبض في منطقة أودينتسوفا بضواحي موسكو، على أحد مدبري التفجير وينحدر من آسيا الوسطى”.

وأضاف المركز أن المشتبه به يدعى أبرار أزيموف من إحدى دول الاتحاد السوفييتي السابق، ومن مواليد عام 1990. وأكد أن المعتقل كان قد جهز منفذ هجوم سان بطرسبورغ أكبرجان جليلوف. (RT)

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