” الإغاثة التركية ” ترسل 1500 شاحنة مساعدات إلى سوريا في 3 أشهر

أرسلت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) بالتعاون مع منظمات تركية ودولية 1518 شاحنة مساعدات إلى العديد من المناطق داخل سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم الهيئة في ولاية هطاي التركية سليم طوسون أنّ شاحنات المساعدات أرسلت إلى المناطق الأمنة التي نزح إليها السوريون، إضافة إلى المخيمات التي أنشأتها الهيئة داخل سوريا من أجل المدنيين والأيتام.

وأوضح طوسون أنّ المساعدات تشمل طرودا غذائية تكفي للعائلة الواحدة شهرا كاملا.

وأشار طوسون أن عدد شاحنات المساعدات التي أرسلتها الهيئة منذ بدء الأحداث في سوريا وصل إلى 12 ألف و754 شاحنة مساعدات. (ANADOLU)

عكس السير