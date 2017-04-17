الذهب يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر بفعل توترات جيوسياسية

سجل الذهب أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على أصول تعد ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1288.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني عند 1295.42 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وتخلى المعدن الأصفر عن بعض مكاسبه مع تعافي الدولار مقابل الين من أقل مستوى في خمسة أشهر عند 108.11 ين الذي سجله في وقت سابق يوم الاثنين. وفي أحدت تعاملات نزل الدولار 0.25 في المئة إلي 108.35 ين.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1290.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.2 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 18.55 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 18.649 دولار.

وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 972 دولارا للأوقية في حين نزل البلاديوم 0.4 في المئة إلى 791.80 دولار للأوقية. (REUTERS)

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