السعودية تحذر مواطنيها من التعرض للنصب و الاحتيال على يد مواطنين من جنسيات أخرى في ألمانيا

دعت وزارة الداخلية السعودية، المواطنين الراغبين السفر إلى ألمانيا إلى ضرورة معرفة أنظمة تأشيرات الدخول وكافة المعلومات الخاصة بذلك.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء محمد بن عبدالله المرعول، قوله إن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية بأنها تعمل على متابعة حل كافة الصعوبات التي يواجهها السعوديون في مطار فرانكفورت، ومنها عدم معرفة بعضهم أنظمة تأشيرات الدخول إلى ألمانيا واللبس الذي يحدث عند حصولهم على تأشيرة (شنغن) من سفارة أخرى غير السفارة الألمانية، وأهمية تقديم طلب التأشيرة من سفارة الدولة التي سوف يصل إليها المسافر أولاً وعدا ذلك يعتبر مخالفاً لأنظمة الاتفاقية واللوائح المنظمة لها.

كما أنه يجب مراعاة معرفة فترة صلاحية تأشيرة الشنجن الممنوحة لهم ومطابقتها للهدف من السفر والإفصاح عن المبالغ المصاحبة للمسافر عند الوصول، وضرورة معرفته بأنه في حال تجاوز المبلغ أكثر من عشرة آلاف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عليه إبلاغ الجمارك بها.

كما أكد المرعوال على أهمية الحذر عند التعامل التجاري مع الأشخاص نظراً لتزايد حالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها المواطنين من قبل بعض الجنسيات المقيمة في ألمانيا.

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