الشرطة الأمريكية تبحث عن رجل قتل آخر في بث مباشر على ” فيس بوك ” ( فيديو )

تبحث شرطة مدينة #كليفلاند، بولاية #أوهايو الأمريكية، عن رجل أميركي يدعى ستيف ستيفنز بعد أن أقدم على جريمة مروعة اقترفها بكل دم بارد بحق رجل عجوز يبلغ من العمر 78 عاماً .

وبث الجاني عملية إطلاق النار مباشرة على حسابه الشخصي على موقع #فيس_بوك، مؤكداً أنه قتل حتى الآن 13 شخصاً ، وهو ما تحقق الشرطة في مدى صحته حالياً.

و التقت وسائل إعلام أميركية ابن الرجل القتيل الذي بدت عليه الصدمة و الذهول، وهو يردد ” لقد تم قتل رجل بريء، لا ذنب له، ودون أي مبرر”. في حين بدت ابنته منهارة غير قادرة على الكلام.

من جهتها، أعلنت الشرطة في أوهايو أنها عممت صورة الرجل على كافة النقاط والمراكز الأمنية من أجل القبض عليه ، وقالت إدارة شرطة كليفلاند إنها تبحث عن ستيف ستيفنس فيما يتعلق بقتل شخص في المدينة لم تكشف الشرطة عن هويته ، وأضافت أنه مسلح وخطير. ( EFE )

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