بالفيديو .. زبون غاضب يقتحم مطبخ مطعم ليعد وجبته بنفسه

أظهر تسجيل مصور صادم نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام زبون غاضب باقتحام مطبخ أحد #المطاعم ليُعد وجبته بنفسه بعدما تلقى وجبة غير ناضجة من المطعم.

ويظهر مقطع الفيديو، الزبون وهو يدخل إلى مطعم #بوبيز للوجبات السريعة، ويعنّف العاملين فيه بسبب وجبة غير ناضجة، قبل أن يتجه إلى المطبخ لإعداد وجبته بنفسه.

وقد حاول أحد العاملين في المطعم إيقاف الزبون الذي بدأ بإعداد وجبته الخاصة داخل مطبخ المطعم دون أن يأبه لأحد.

وعلق أحد متابعي الفيديو قائلاً: “لماذا ترتاد هذا المطعم على الدوام إن لم تكن راضياً عن أدائه؟” بينما قال آخر: “هل الدجاج في هذا المطعم بهذه الجودة لكي تصر على شراء طعامك منه؟”.

عكس السير