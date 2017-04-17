بالفيديو .. طفل فلبيني يقلد المغنية الأميركية ” نيكي ميناج “

أذهل أورا بريغيلا الفلبيني متابعي الإنترنت بتقليده المغنية الأمريكية، #نيكي_ميناج، في إطار برنامج تلفزيوني للأطفال.

وقد أدى المراهق البالغ 14 من عمره أغنية هيب هوب للمغنية الأمريكية، ثم واصل تقليدها في أثناء كلامه مع أعضاء لجنة التحكيم.

واستطاع بريغيلا الفوز بعد هذا الأداء، وحصد مقطع فيديو، لمشاركته في البرنامج، نشر على موقع يوتيوب في 9 أبريل، أكثر من 1.5 مليون مشاهدة.

وأطلق برنامج Your Face Sounds Familiar على التلفزيون الفلبيني بداية هذا العام، ويتسابق من خلاله الأطفال عن طريق تقليد النجوم.

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