برقية تهنئة من بوتفليقة لبشار الأسد بمناسبة ” عيد الجلاء “

بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لبشار الأسد بمناسبة الذكرى الـ 71 للجلاء (الاستقلال) في سوريا، الذي يصادف اليوم.

وقال بوتفليقة في البرقية: “يسرني، بمناسبة احتفال الجمهورية العربية السورية بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد استقلالها المجيد، أن أتقدم إلى فخامتكم باسم الجزائر، شعبا و حكومة وأصالة عن نفسي، بأطيب التهاني وأصدق التمنيات، راجيا من المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بدوام الصحة و العافية وعلى شعبكم العزيز وقد حقق مرامه في إعادة البناء والتعمير في كنف الوئام والتوافق الوطني”.

و أضاف بوتفليقة “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحنا لمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين بلدينا الشقيقين وعن متابعتنا باهتمام لتطورات الأزمة التي يعيشها بلدكم العزيز، آملين لأن تفضي جولات الحوار السورية إلى انفراجها و عودة الأمن و الاستقرار اللذان يتوق إليهما الشعب السوري الشقيق”. (واج)

عكس السير