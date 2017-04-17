بلجيكا : السجن للاجئ سرق منزلاً استقبله أصحابه فيه و أسكنوه معهم !

حكم قاضي الجنايات في مدينة أنتفيربن البلجيكية، على ثلاثة لاجئين، بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مالية، بعد سرقهم خزانة من أحد المنازل.

صحيفة “دا مورخن” البلجيكية قالت يوم الجمعة الماضي (17/4)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئين الأفغان الثلاثة قاما بالسرقة في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وتضمنت المسروقات 2500 يورو، وعملات أجنبية، و3 ساعات باهظة الثمن، وقد قام الزوجان القاطنان في المنزل بإبلاغ الشرطة على الفور حينها.

وما أثار امتعاض القاضي، هو أن أحد المتورطين في السرقة، تم استقباله وإسكانه في المنزل من قبل الزوجين.

واتهم هذا اللاجئ (21 عاماً) بالسرقة، حيث أنه ما زال يحتفظ بنسخة من مفتاح المنزل الذي أقام فيه لفترة.

وقال المتورط الثاني بالسرقة إن صديقه طلب منهم مساعدته بحمل بعض الأغراض، ولم يكن يعلم ماذا يوجد في الحقيبة (حقيبة المسروقات)، أما الثالث فقال إنه شك بأن الخزنة تمت سرقتها من قبل صديقه.

ورأت المحكمة أن الثلاثة مذنبون، وقضت بسجنهم لمدة عام، ودفع مبلغ 8082 يورو للزوجين، و3542 يورو لشركة التأمين.

* الصورة : قاعة المحكمة

عكس السير