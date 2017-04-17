تدابير عليك اتخاذها لمنع سرقة هاتفك الذكي

تعتبر الهواتف الذكية من أكثر الأغراض الشخصية عُرضة للسرقة، ولكن لحسن الحظ هناك بعض الحيل والتدابير، التي تساعد المستخدم في الحفاظ على هاتفه الذكي بعيداً عن أيدي اللصوص، بدءاً من استعمال الجيوب ذات السحّاب وصولاً إلى تشفير البيانات.

وأوضح أندرياس ماير، من المركز الألماني لمكافحة الجريمة، أنه يمكن حماية الهواتف الذكية من السرقة من خلال توخي الحرض والحذر وبعض الوسائل التقنية.

ولحماية الهاتف الذكي ضد اللصوص يجب وضع الهاتف الذكي في حقيبة يد مغلقة وأن تكون فتحتها باتجاه الجسم، وعند حمل الهاتف الذكي في جيوب الجاكت فإنه من الأفضل وضعه في الجيوب الداخلية وليس الجيوب الخارجية للجاكت.

ونظراً لأن هذه الإجراءات البسيطة لن تحول دون سرقة الهاتف الذكي بنسبة 100%، فإن أندرياس ماير ينصح بمنع وصول اللصوص إلى الهاتف والبيانات المخزنة عليه، وشدد على ضرورة أن يكون قفل الشاشة فعالاً بصورة دائمة، كما يمكن لأصحاب هواتف أندرويد تشفير ذاكرة الهاتف عن طريق بند “الأمان”، أما بالنسبة لهاتف آيفون فإنه يأتي مشفراً من قبل المصنع.

حظر الوصول

وإذا لم يقم المستخدم بتشفير البيانات وتعرض هاتفه للسرقة فإنه يتوجب عليه حظر الوصول إلى بياناته عن بُعد عن طريق وظيفة مدير أجهزة أندرويد Android Device Manager أو عن طريق وظيفة Find My iPhone بخدمة الحوسبة السحابية آي كلاود، وتوفر هذه الوظائف للمستخدم إمكانية حظر الوصول إلى البيانات أو حذفها عن بُعد، وتعمل هذه الوظيفة عندما تكون الأجهزة متصلة بالشبكة اللاسلكية أو شبكة الاتصالات الهاتفية الجوالة.

وقد لا يتمكن المستخدم، الذي تعرض لسرقة هاتفه الذكي، من حظر الوصول إلى بياناته أو حذفها في بعض الأحوال، ولذلك تنصح بوابة أمان تكنولوجيا المعلومات “موبايل زيشر.دي” بعدم الاعتماد على هذه الوظائف بشكل كامل، وأضافت أنه يتعين على المستخدم تغيير كلمات المرور الخاصة بحسابات البريد الإلكتروني وخدمات الويب الأخرى، وبطبيعة الحال يتوجب على المستخدم حظر استعمال بطاقة SIM.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر وظائف حظر الوصول إلي البيانات وحذفها بنظام تشغيل غوغل أندرويد وأبل “آي أو إس” إمكانية تحديد موقع الهاتف الذكي المسروق، وهنا شدد الخبير الألماني أندرياس ماير أنه لا يجوز للمستخدم أن يقوم بمطاردة اللصوص بنفسه، ولكن يجب تقديم بلاغ لدى جهات الشرطة المختصة، مع تقديم المعلومات المفيدة، التي تساعد على الوصول إلى الهاتف الذكي المسروق، وبشكل أساسي يجب إبلاغ الشرطة عن فقدان أو سرقة الهاتف الذكي في كل الأحوال.

رقم IMEI

ويعتبر رقم IMEI من الأمور المهمة أيضاً عند إبلاغ الشرطة بسرقة الهاتف الذكي أو فقدانه، ويعد هذا الرقم نوعا من الأرقام المتسلسلة والموجود بجميع الهواتف الذكية أو الأجهزة الجوالة، ولذلك يتعين على المستخدم تدوينه في مكان آمن لدواعي الأمان، ويمكن العثور عليه في هاتف آي فون في قائمة الإعدادات تحت بند “المعلومات”، كما يوجد هذا الرقم في هواتف أندرويد تحت بند “حول الهاتف”.

وتجدر الإشارة إلى أن تقديم البلاغ لدى الشرطة لا يعتبر ضماناً لاستعادة الهاتف الذكي مرة أخرى، وبالتالي فإنه يلزم إجراء عمليات نسخ احتياطي من البيانات المخزنة على الهاتف الذكي بصورة منتظمة، ويتم ذلك مع هواتف آي فون عن طريق خدمة الحوسبة السحابية آي كلاود أو بواسطة برنامج آي تيونز من خلال توصيل الهاتف بالحاسوب بواسطة كابل.

ويتم إجراء عمليات النسخ الاحتياطي لهواتف أندرويد عن طريق حساب غوغل؛ حيث يمكن للمستخدم تخزين البيانات المهمة على الويب، كما يمكن الاستعانة بتطبيق MyPhoneExplorer لحفظ البيانات محلياً، ودون الحاجة إلى حساب غوغل وما يترتب عليه من اطلاع الشركة الأمريكية على بيانات المستخدم. ( DPA )

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