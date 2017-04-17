تركيا : رئيس اللجنة العليا للانتخابات يرد على اعتراض المعارضة .. و نائب رئيس الحزب الذي تحالف مع أردوغان يطالب بإلغاء نتيجة الاستفتاء !

أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سلامة التصويت في الاستفاء على تعديل الدستور.

وجاء تصريح سعدي غوفان بعد طعن حزب الشعب الجمهوري في تركيا في نتيجة التصويت في الاستفتاء لما وصفه بأنه خروقات، من بينها استخدام أوراق تصويت غير مختومة.

وطالب حزب الشعب الجمهوري بإعادة فرز ستين في المئة من الأصوات، ولكن غوفان قال للصحفيين الاثنين إن أوراق التصويت غير المختومة طبعتها اللجنة العليا للاستفتاء وإنها صحيحة، وأضاف أن الاجراء ذاته اتبع في انتخابات سابقة.

وفيما أعرب رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي عن سعادته بنجاح الاستفتاء الذي تحالف من أجله حزبه المعارض مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، نقلت وكالة فرانس برس عمن قالت إنه ” نائب رئيس حزب العمل القومي المعارض” دعوته إلى إلغاء نتائج الاستفتاء.

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