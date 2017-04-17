الرئيسية » حوادث » تضم 510 أطفال .. خروج الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر المحاصر بحمص إلى ريف حلب

تضم 510 أطفال .. خروج الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر المحاصر بحمص إلى ريف حلب

‏2 ساعتين مضت حوادث اضف تعليق

خرجت الاثنين، الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر المحاصر في حمص ، إلى ريف حلب.

وضمت القافلة المؤلفة من 50 حافلة، ألفين و 124 شخصاً، منهم ألف و874 مدني.

وتوجهت القافلة إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، برفقة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وشاحنات تقل حاجيات المهجرين.

وتضم القافلة تحمل 510 أطفال و 275 امرأة، إلى جانب 30 جريحا و 6 معاقين.

ومع خروج القافلة المذكورة أصبح عدد المهجرين 10 آلاف و 600 شخص، من أصل 15 ألف مزمع خروجهم طبقاً للاتفاق.

يشار إلى أن 3 دفعات من المهجرين توجهوا إلى مخيمات مدينة جرابلس، فيما توجهت دفعة واحدة إلى مخيمات في إدلب، منذ بدء تنفيذ الاتفاق قبل 5 أسابيع، حيث تخرج دفعة كل أسبوع. (ANADOLU)

عكس السير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017