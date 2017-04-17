تضم 510 أطفال .. خروج الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر المحاصر بحمص إلى ريف حلب

خرجت الاثنين، الدفعة الخامسة من مهجري حي الوعر المحاصر في حمص ، إلى ريف حلب.

وضمت القافلة المؤلفة من 50 حافلة، ألفين و 124 شخصاً، منهم ألف و874 مدني.

وتوجهت القافلة إلى مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، برفقة سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وشاحنات تقل حاجيات المهجرين.

وتضم القافلة تحمل 510 أطفال و 275 امرأة، إلى جانب 30 جريحا و 6 معاقين.

ومع خروج القافلة المذكورة أصبح عدد المهجرين 10 آلاف و 600 شخص، من أصل 15 ألف مزمع خروجهم طبقاً للاتفاق.

يشار إلى أن 3 دفعات من المهجرين توجهوا إلى مخيمات مدينة جرابلس، فيما توجهت دفعة واحدة إلى مخيمات في إدلب، منذ بدء تنفيذ الاتفاق قبل 5 أسابيع، حيث تخرج دفعة كل أسبوع. (ANADOLU)

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