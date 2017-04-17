تعرف على كيفية فحص الخصوصية بأجهزة ” أندرويد “

يمكن لأصحاب #الهواتف_الذكية المزودة بنظام #أندرويد التعرف على نوعية البيانات الشخصية ومحتويات التطبيقات، التي تقوم شركة #غوغل بتخزينها على خوادمها، من خلال استدعاء قائمة إعدادات غوغل.

ويمكن الوصول إليها حسب موديل الجهاز الجوال تحت بنود قائمة “غوغل” أو “خدمات غوغل” أو في نطاق “الحسابات”.

بالإضافة إلى ذلك، يتمكن المستخدم تحت بند “البيانات الشخصية والخصوصية” من التعرف على البيانات، التي يتم جمعها، وهنا يمكن للمستخدم تحديد نوعية الأنشطة التي يتم تخزينها، وما إذا يجب إنشاء قائمة بالأماكن، التي يتم زيارتها والكثير من الإمكانيات الأخرى.

وفي حال عدم معرفة المستخدم كيفية القيام بذلك، فيمكنه هنا إجراء فحص خصوصية غوغل، حيث يحصل على معلومات حول البيانات، التي يتم جمعها بواسطة غوغل عن طريق الأسئلة والأمثلة، كما يمكن استدعاء إعدادات الخصوصية بحسابات غوغل في متصفح الويب عن طريق الرابط: https://myaccount.google.comا. ( DPA )

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