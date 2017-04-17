تيفيز يثير غضب جماهير شنغهاي شينهوا بسبب ” ديزني لاند “

ثارت جماهير نادي #شنغهاي_شينهوا الصيني على نجمها الأرجنتيني #كارلوس_تيفيز، بسبب سفره إلى “ديزني لاند” خلال فترة تعافيه من إصابة عضلية.

وقال أحد الجماهير في تعليقه على صورة لتيفيز في مدينة الألعاب، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: “يتقاضى عشرات الملايين ليلعب مع الفريق، وليس ليذهب للاستجمام في ديزني لاند.. هل يدفع له النادي أيضاً تكاليف هذه الرحلة؟”.

وفي المقابل، أكد مسؤول في النادي الصيني أنه لا يمكن معاقبة تيفيز على رحلاته في حياته الخاصة خارج النادي وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، خاصة وأنه يحتاج للراحة من الإصابة التي تعرض لها.

وأحرز تيفيز هدفاً واحداً في 4 مباريات خاضها مع شنغهاي شينهوا، ويحتل فريقه المركز 11 في الدوري الصيني.

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