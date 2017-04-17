“ريش الطيور ” .. صيحة جديدة في عالم تجميل الحواجب !

نشرت فنانة تجميل فلندية مؤخراً صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي #إنستغرام، وقد انقسم حاجباها من المنتصف للأعلى والأسفل على شكل ريش الطيور، دون أن تتوقع أن تتحول هذه الدعابة إلى صيحة جديدة في عامل التجميل.

وحظيت الصورة التي نشرتها ستيلا سيرونين على حسابها في إنستغرام الذي يتابعه أكثر من 48 ألف شخص بمتابعة كبيرة على الموقع، حيث قامت بتمشيط حواجبها إلى الأعلى والأسفل، لتحصل على هذا المظهر الذي يشبه ريش الطيور، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وبعد وقت قصير من نشر الصورة على إنستغرام، حظيت باهتمام الكثير من متابعي الموقع، وتمت مشاركتها بشكل كبير على المواقع، بل وسارعت الكثيرات إلى نشر صورهن بعد أن قمن بتقليد ستيلا.

وكتبت ستيلا على حسابها في إنستغرام بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية “عندما تنشر دعابة حول صيحة غريبة للحواجب، فربما يأخذها الناس على محمل الجد، وتتحول إلى اتجاه عام.. أشكركم جميعاً على تعليقاتكم الإيجابية منها والسلبية على الصورة”.

وكما هو الحال بالنسبة لهذه الصيحة الغريبة التي تنقسم فيها الحواجب للأعلى والأسفل، انقسم مستخدمو الإنترنت بين معجب بهذه الصيحة وكاره لها، على الرغم من أنهم يعرفون أنها بدأت على شكل دعابة.

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