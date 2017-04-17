زعيم حزب الخضر في ألمانيا : لن تنال تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي في ظل حكم أردوغان

أعرب جيم أوزديمير، زعيم حزب الخضر الألماني، عن تأييده لإعادة تقييم العلاقات بين بلاده وتركيا في أعقاب انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للتحول إلى النظام الرئاسي في تركيا.

وفي أعقاب انتهاء فرز الأصوات في تركيا والذي أشار إلى تأييد التعديلات، قال أوزديمير التركي الأصل، مساء الأحد لمحطة “فونيكس” التلفزيونية إنه لا يمكن ” الاستمرار على هذا النحو” بأي حال من الأحوال.

وتابع أوزديمير أنه “لن تكون هناك عضوية في الاتحاد الأوروبي لتركيا في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان”.

غير أن أوزديمير لم يطلب وقفا لمفاوضات الانضمام، كما أن الاتحاد الأوروبي أحجم حتى الآن عن وقف هذه المفاوضات بشكل نهائي.

يذكر أن هذه المفاوضات مجمدة في الوقت الراهن.

وطالب أوزديمير بعواقب بالنسبة للتعاون العسكري مع تركيا وقال :” لا أرى كيف يمكن لنا أن نورد معدات تسليح لمثل هذا البلد الذي لا يمكن التنبؤ بسياسته داخليا أو خارجيا”، كما طالب أوزديمير بسحب كل جنود الجيش الألماني من تركيا. (DPA)

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