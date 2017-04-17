سان جيرمان يدرس ضم التشيلي ألكسيس سانشيز

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي #باريس_سان_جيرمان يكون قدم عرضاً لضم لاعب #آرسنال، التشيلي ألكسيس سانشيز خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ويرتبط ألكسيس (28 عاماً) بعقد مع آرسنال حتى يونيو (حزيران) 2018، لكن الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أن اللاعب لا يريد البقاء بين صفوف “المدفعجية”.

وعلى الرغم من أن اسم اللاعب التشيلي تردد من قبل كصفقة محتملة لباريس سان جيرمان، تعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها التحدث عن خطوات متقدمة مثل تقديم عرض للتعاقد معه.

وبرحيل البرازيلي ماكسويل مستقبلاً عن صفوف “بي. إس. جي”، ستكون هناك فرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر، الأمر الذي سيفتح الباب أمام إمكانية ضم اللاعب التشيلي الذي يهتم بشرائه أيضاً تشيلسي ومانشستر سيتي. ( EFE )

عكس السير