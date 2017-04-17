” سوني ” تطلق جهاز لوحي بتقنية الحبر الإلكتروني

أعلنت الشركة اليابانية #سوني عن جهاز Sony DPT-RP1 اللوحي الجديد، مدعوما بشاشة تتمتع بتقنية الحبر الإلكتروني.

ويبلغ حجم شاشة الجهاز 13.3 إنشا بدقة 1650×2200 بكسل، وهو مجهز لتحرير الوثائق مثل ملفات PDF، حيث يمكن للمستخدمين إضافة الشروحات وملفات أخرى باستخدام قلم رقمي.

وتصل تكلفة هذا الجهاز اللوحي إلى 700 دولار أمريكي، ما يعني بوضوح أنه يستهدف المهنيين مثل المحامين والباحثين، والذين يبحثون عن طرق بديلة لتقليل الاعتماد على الأوراق وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، كما يقتصر الجهاز اللوحي في الوقت الحالي على السوق الياباني فقط.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى من شركة سوني، استخدام شاشات الحبر الإلكتروني.

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